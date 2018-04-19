Günde 1 avuç yerseniz...

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 1 avuç badem yiyen kişilerin bacaklarının şekle girdiği görülmüştür. Peki bademin diğer faydaları nelerdir?

Güncellenme 19 Nisan 2018 14:44

Amerika’da uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda günde bir avuç yiyen kimselerin kalp krizi riskinin azaldığı, kolestrolün düştüğü görülmüştür. Aynı zamanda bademin bel ve bacaklarda meydana gelen yağlanmaların yol olduğu açıklandı. Badem bacakları şekle sokmakla birlikte erkeklerde de sperm kalitesini düzenlediği araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.

İşte bademin 9 faydası

Her gün düzenli olarak 25 gram yani 25 adet kadar badem tüketen kişilerin kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olmamakla birlikte kilo kontrolünü de sağlamaktadır. Ayrıca uzmanlar bademi kavrulmuş olarak değil çiğ olarak tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulamaktadır.

Cildi korur

Badem içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde serbest radikallerle savaşarak cilt üzerinde koruma oluşturur.

Kalp rahatsızlıklarını azaltır

Düzenli olarak her gün 20 adet çiğ badem tüketen kişilerin kötü kolesterolünde ciddi oranda bir düşüş görülmekte ve kalp hastalıklarına yakalanma riski azalmaktadır.

Zayıflamaya yardımcı

Yağ ve posa olarak zengin olması açısından uzun süre tokluk hissi vermektedir. Kabızlığı önlemek, tokluk yaşatmak ve kan şekerini dengede tutmak gibi nedenlere bağlı olarak kilo kontörlünü azaltmaktadır.

Kan şekerini düzenler

Meyve gibi karbonhidrat bakımından zengin yiyeceklerin yanında badem tüketilmesi kan şekerinde meydana gelecek ani dalgalanmaların önüne geçiyor.

Kan basıncı düşürüyor

Vücutta magnezyumun az olması kan basıncının yükselmesine neden olmaktadır. Magnezyum bakımından zengin olan badem tüketildiğinde magnezyum ihtiyacını gideri ve kan basıncını düşürür.

Kabızlığı önler

Posa açısından zengin olan bağırsakları hareketlendirir ve kabızlığı azaltır.

Kemikleri güçlendirir

Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan badem süt ve süt ürünleri tüketmeyen kişiler ve veganlar açısından önemli bir besin kaynağıdır.

Kansere karşı koruyucu

Hayvanlar üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda bademin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Damar sertliğini önlüyor

İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde badem oluşabilecek damar sertliklerinin önüne geçiyor.