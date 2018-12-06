Gün içinde ne kadar içilmeli?

Uzmanlar, suyun vücut için çok önemli olduğunu ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yeteri kadar su içmek gerektiğini vurguluyor.

Güncellenme 06 Aralık 2018 12:27

Günlük olarak sağlıklı kişilerin boy ve kilosuna bağlı olarak içmeleri gereken su miktarı 2 veya 3 lt arasında olmalıdır. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60 gibi bir oranını su oluşturuyor ve buna bağlı olarak da suyun önemli ve faydaları saymakla bitmiyor. Su kalp ve damar sağlığı açısından da büyük bir öneme sahip, hem taşıdığı kan nedeni ile hem de damar hücrelerinin yapısından kaynaklanmaktadır. Su içildiği zaman kanda bulunan akışkanlık artar ve damar tıkanıklığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlara yakalanma riski azalır.

Aynı zamanda tansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan kişilerin de vücudun sıvı dengesini korumak açısından suya büyük ihtiyaçları vardır. Ayrıca yeteri kadar su tüketmek damar hücrelerinin yenilenmesi açısından da büyük öneme sahiptir.

Vücut için gerekli olan su miktarının su ile karşılanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yaz aylarında sıcağa bağlı su kaybına bağlı olarak günlük ihtiyacımız olan su miktarının biraz daha artırılması gerektiğini söylüyor.

Suyun yanı sıra taze sıkışmış meyve ve sebze suları da aynı şekilde vitamin içermesi bakımından vücut için faydalı su kaynakları arasında gösterilebilir.

Güçlü antioksidan etkisi olması bakımından yeşil çayda pek çok organa fayda sağlıyor ve damar sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Yine aynı şekilde günde 1 bardak tüketilen mineralli sular da vücudun ihtiyacı olan minerallerin büyük bir kısmını karşılıyor.