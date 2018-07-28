Gün boyu yağ yakmanızı sağlayan yöntemler!
Gün boyu bazı kurallara uyarak yağ yakmanızı hızlandırabilir hatta daha hızlı kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Sadece hayatınızda ufak tefek bir kaç değişiklik yaparak bütün gün yağ yakmanızı hızlandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çok basit, D vitamini alın, yeşil çay için ve soğuk duş alıp, hareket edin.
D vitamini alın
Gün içerisinde D vitamini almayı asla ihmal etmeyin güneş alan topraklara sahibiz gün için de yapacağınız yarım saat 40 dakikalık yürüyüşler metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kışın bu ihtiyacınızı yağlı balıklardan alın.
Kahvaltıya dikkat
Kahvaltıda dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan birisi de şeker tüketimini azaltıp, protein oranını artırmaya özen göstermek gerekir. İyi bir kahvaltı geç acıkmanızı sağlar ve yağ yakmanıza yardımcı olur.
Yeşil çay için
Uzmanlar yeşil çayın metabolizmayı hızlandırma üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu vurguluyor ve günde 100 kaloriye kadar daha fazla yakılmasını sağlar. Herkes için aynı miktarda kalori yakmasa bile metabolizmayı hızlandırdığı gibi bir gerçek var.
Soğuk duş
Kalp, tansiyon ve kronik hastalıkları olan kimseler dışında kimseler 30 dakika kadar soğuk duş almak gün boyu yağ yakımını hızlandırdığı ortaya çıktı. Vücutta bulunan kahverengi yağ dokusu soğuk duş alındığı zaman harekete geçiyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.
Hareket etme
Gün içerisinde yaptığınız monotonlukları gözden geçirip hareket alanınızı genişletecek yolları deneyin. Günde 5 kez merdiven inip çıkan kişinin kondisyonu 8 hafta sonunda artıyor ve metabolizma hızında da artışlar meydana geliyor.
Magnezyuma dikkat
Magnezyum bakımından zengin bir öğle yemeği tercih edin ve mutlaka ıspanak, fasulye olmasına dikkat edin.
Çorba
Akşam üzeri protein bakımından zengin bir çorba içebilirsiniz.
Kalsiyum
Kalsiyum sadece kemiklerin güçlenmesi için değil aynı zamanda kilo vermek içinde önemli bir yere sahiptir.
Zayıflatan duş
Yatmadan önce haftada 2 veya 3 kez tuzlu su dolu küvete girebilirsiniz bu toksinlerin vücuttan atmanıza yardımcı olur.