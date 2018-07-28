Gün boyu yağ yakmanızı sağlayan yöntemler!

Gün boyu bazı kurallara uyarak yağ yakmanızı hızlandırabilir hatta daha hızlı kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Güncellenme 28 Temmuz 2018 16:57

Sadece hayatınızda ufak tefek bir kaç değişiklik yaparak bütün gün yağ yakmanızı hızlandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çok basit, D vitamini alın, yeşil çay için ve soğuk duş alıp, hareket edin.

D vitamini alın

Gün içerisinde D vitamini almayı asla ihmal etmeyin güneş alan topraklara sahibiz gün için de yapacağınız yarım saat 40 dakikalık yürüyüşler metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kışın bu ihtiyacınızı yağlı balıklardan alın.

Kahvaltıya dikkat

Kahvaltıda dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan birisi de şeker tüketimini azaltıp, protein oranını artırmaya özen göstermek gerekir. İyi bir kahvaltı geç acıkmanızı sağlar ve yağ yakmanıza yardımcı olur.

Yeşil çay için

Uzmanlar yeşil çayın metabolizmayı hızlandırma üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu vurguluyor ve günde 100 kaloriye kadar daha fazla yakılmasını sağlar. Herkes için aynı miktarda kalori yakmasa bile metabolizmayı hızlandırdığı gibi bir gerçek var.

Soğuk duş

Kalp, tansiyon ve kronik hastalıkları olan kimseler dışında kimseler 30 dakika kadar soğuk duş almak gün boyu yağ yakımını hızlandırdığı ortaya çıktı. Vücutta bulunan kahverengi yağ dokusu soğuk duş alındığı zaman harekete geçiyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.

Hareket etme

Gün içerisinde yaptığınız monotonlukları gözden geçirip hareket alanınızı genişletecek yolları deneyin. Günde 5 kez merdiven inip çıkan kişinin kondisyonu 8 hafta sonunda artıyor ve metabolizma hızında da artışlar meydana geliyor.

Magnezyuma dikkat

Magnezyum bakımından zengin bir öğle yemeği tercih edin ve mutlaka ıspanak, fasulye olmasına dikkat edin.

Çorba

Akşam üzeri protein bakımından zengin bir çorba içebilirsiniz.

Kalsiyum

Kalsiyum sadece kemiklerin güçlenmesi için değil aynı zamanda kilo vermek içinde önemli bir yere sahiptir.

Zayıflatan duş

Yatmadan önce haftada 2 veya 3 kez tuzlu su dolu küvete girebilirsiniz bu toksinlerin vücuttan atmanıza yardımcı olur.