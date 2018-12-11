Gül'ün Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüşme nedeni deşifre oldu

Abdullah Gül'ün, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile yerel seçimler sonrası kurulacak iki yeni parti hakkında görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 12:01

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme sonrası kulisler hareketlenmişti. Görüşmede nelerin konuşulduğu ise merak konusu olmuştu.

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Gül, dünya meselelerini konuştuklarını söylemişti.

Üçlü görüşmeyi köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, yapılan görüşmede, 31 Mart 2019'dan sonra kurulacak yeni bir partinin konuşulduğunu iddia etti.

“Pusuda bekleyen sinsiler"

“Pusuda bekleyen "sinsiler" 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış” ifadelerini kullanan Öztürk, bunun tek bir parti olmadığını, 2 partinin yolda olduğunu, birinin bir yerde "ben buradayım gelsinler" diye beklediğini, diğerinin bir başka yerde başkalarıyla birlikte çoktan harekete geçtiğini ileri sürdü.

3.5 saat görüşmüşler

Öztürk, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Kılıçdaroğlu ile 3.5 saat konuştuğunu, konuşmanın içeriğinin gizli tutulduğunu, 31 Mart 2019'dan sonra kurulacak partiyle ilgili ne konuştuklarının merak konusu olduğunu aktardı.

Gül görüşmeyle ilgili ne demişti?

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Gül, görüşmede Türkiye ve dünya meselelerinin konuşulduğunu, herhangi bir şekilde günlük parti meselelerinin veya seçimlerin gündeme gelmediğini, yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edildiğini, bu tip nezaket ziyaretinden farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.