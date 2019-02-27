Gül'ü Saadet Partisi de kabul etmedi

Saadet Partisi, kendilerine katılacağı iddia edilen Gül için, "Partimizin yetkili konumuna getirmeyiz" açıklamasını yaptı.

Güncellenme 27 Şubat 2019 18:12

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Saadet Partisi’ne katılacağı iddialarını değerlendiren partinin YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk, "Partimizin yetkili konumuna getirmeyiz" açıklamasında bulundu.

Son günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gül’ün birlikte parti kuracağı ya da Saadet Partisi’ne geçecekleri gündemde geniş yer buldu.

Gül ve Davutoğlu bu haberleri yalanlamazken, Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, Gül ve beraberindeki isimlerin partilerine katılmalarının söz konusu olup olmadığına dair iddiaları değerlendirdi.

“Milli Görüşçüler gelenlere gelme diyemez”

Asiltürk, AK Parti'de önemli kademelerde bulunmuş olan ismi zikredilen isimlerden hiçbirini biz partilerinde yetkili organlara getirmeyeceklerini, bu konuda tavırlarının net olduğunu, seçmenin farklı duygulara kapılmaması gerektiğini ama partilerinin kapısının herkese açık olduğunu, Milli Görüşçülerin gelenlere gelme diyemeyeceğini, başka noktalarda çalışmış insanları yetkili bir noktaya koyamayacaklarını, bunun Necmettin Erbakan’ın kendilerine öğrettiği bir prensip olduğunu söyledi.

“Kim ne derse desin bunu biz yapmayız”

Erbakan’ın gelecek çay ocağından başlayarak yavaş yavaş yükseleceklerini söylediğini dile getiren Asiltürk, “Biz bir Milli Görüşçü olarak bize katılana katılma diyemeyiz ama hiçbir zaman onu pat diye getirip bizim bu fedakar insanlarımızın başına koyamayız. Kim ne derse desin bunu biz yapmayız. Bunu o kadar net söylüyorum ki. Bizde bütün kararları neticede YİK değerlendirir uygun görmediğini bizim inancımıza göre partimizin bütün kademeleri de samimiyetle canla başla dört elle sarılır yapar” dedi.