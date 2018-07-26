Gülşen konserinde "çorap" krizi

Konser için sahnede bulunan Gülşen'e sunucunun yaptığı uyarı kriz çıkardı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 09:53

Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam memleketi Ordu’da hemşehrilerine eğlenceli bir akşam yaşattı. Sahnede hareketli danslar sergileyen Gülşen’in çorap çizmesi aşağı kaydı. Bu durumu gören sunucu sahnede konuşma yaptığı sırada Gülşen’e “Çorabını yukarıya çek” dedi. Sunucunun bu sözleri karşısında çok sinirlenen Gülşen, “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldıracak kadar samimiyetimiz yok” sözleri ile sert bir çıkış yaptı.

Belediye Başkanı’na da azar

Yaşanan bu olay sonrası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Gülşen’e çiçek vermek için sahneye çıktı. Olaya çık kızan Gülşen, başkana “Sizin altınızda hizmet veren bir kişi, kimseye yakışmayan sözlerle ‘çorabını çeker misin’ diyemez bana. Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez” dedi.