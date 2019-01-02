Gülriz Sururi hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Eşinin yanına defnedildi
Sururi’nin cenazesi, vasiyet ettiği gibi törensiz bir şekilde 2017’de vefat eden eşi Engin Cezzar’ın yanına defnedildi.
Gülriz Sururi hakkında
Gülriz Sururi, operet kurucularından Lütfullah Sururi Bey ile opera sanatçısı Suzan Hanım'ın kızı olarak 24 Temmuz 1929'da İstanbul'da dünyaya geldi.
İlk defa 1942’de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde sahneye çıkan oyuncu, burada şan eğitimleri aldı.
En iyi kadın oyuncu ödülü
Sururi, 1955’te profesyonel tiyatro eğitimleri almaya başladı. 1960’te Dormen Tiyatrosu’na geçen oyuncu, 1961'de sahnelenen "Sokak Kızı İrma"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'na layık görüldü.
Eşi de tiyatrocuydu
Kendisi gibi oyuncu olan Engin Cezzar ile 1962’de dünya evine giren Sururi, aynı yıl eşi ile kendi tiyatrolarını kurdu.
Eşi de törensiz defnedilmişti
Buradaki gösterilen oyuncular ile çok sayıda ödüle layık görülen Sururi’nin 2017’de vefat eden eşi için de tören düzenlenmemişti. Cezzar’ın ölümü defnedildikten sonra duyurulmuştu.