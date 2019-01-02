Gülriz Sururi hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 02 Ocak 2019 09:17

Usta oyuncu Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eşinin yanına defnedildi

Sururi’nin cenazesi, vasiyet ettiği gibi törensiz bir şekilde 2017’de vefat eden eşi Engin Cezzar’ın yanına defnedildi.

Gülriz Sururi hakkında

Gülriz Sururi, operet kurucularından Lütfullah Sururi Bey ile opera sanatçısı Suzan Hanım'ın kızı olarak 24 Temmuz 1929'da İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk defa 1942’de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde sahneye çıkan oyuncu, burada şan eğitimleri aldı.

En iyi kadın oyuncu ödülü

Sururi, 1955’te profesyonel tiyatro eğitimleri almaya başladı. 1960’te Dormen Tiyatrosu’na geçen oyuncu, 1961'de sahnelenen "Sokak Kızı İrma"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'na layık görüldü.

Eşi de tiyatrocuydu

Kendisi gibi oyuncu olan Engin Cezzar ile 1962’de dünya evine giren Sururi, aynı yıl eşi ile kendi tiyatrolarını kurdu.

Eşi de törensiz defnedilmişti

Buradaki gösterilen oyuncular ile çok sayıda ödüle layık görülen Sururi’nin 2017’de vefat eden eşi için de tören düzenlenmemişti. Cezzar’ın ölümü defnedildikten sonra duyurulmuştu.