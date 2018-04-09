"Gülen’in köpeğiyim" demişti, cezası belli oldu!

"Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın cezası belli oldu.

Güncellenme 09 Nisan 2018 12:19

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve Erzurum'da yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

22,5 yıl hapsi istendi

Tanıkların beyanlarında göre kendisini "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" ifadeleri ile tanımladığı iddia edilen Çolak'ın verilen mülatada 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

11 öğretim üyesi ile birlikte alındı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmayla ilgili olarak 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alınan Prof. Dr. Sabri Çolak hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı.

FETÖ abisiymiş

Hakkında bilgi sahibi olduğu ileri sürülen Ü.A., Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğunu, FETÖ'nün manevi abilerinden biri olduğunu, sanığın Gülen'in yanında bile kaldığını, sohbet yaparak himmetler topladığını, hatta kendisini 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' diye tanımladığını iddia etti.

Gülen’in fotoğrafları bulundu

Sabri Çolak'ın Geçmişten İzler adlı programda örgüte nasıl katıldığını, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'e duyduğu hayranlığını ve bağlılığını anlattığı ortaya çıktı. Çolak'ın evinde yapılan aramalarda, talebelerim adlı bir not kağıdı, Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları bulunurken hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

15 Temmuz’da gönül bağı kopmuş

Çolak, böyle bir terör örgütü olduğuna 15 Temmuz'a kadar inanmadığını, bu tarihteki olayın kendisini çok yaraladığını, şu anda var olduğunu bilmediğini ama yok da diyemediğini, o tarihte sevdiği, saygı duyduğu Fethullah Gülen'e saygısının ve sevgisinin bittiğini, suçluluğa netleşmesi durumunda ona zarar vermeye çalışacağını, şu anda gözünden düştüğünü, 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşıyla Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiklerini, o dönemde elebaşını çok sevdiğini, onun da kendisini çok sevdiğini, yaklaşık 10-11 defa görüştüklerini, Fethullah Gülen'i çok sevdiği için, gönülden bağlı olduğu için sorduklarında hep övdüğünü, bu örgüte kesinlikle himmet toplamadığını, sadece eğitim kurumlarına yardım ettiğini, kesinlikle hiçbir yerde 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemediğini, bunun bir iftira olduğunu, 17-25 Aralık öncesinde kadar bunun örgüt olduğunu düşünmediğini, bundan sonra da örgüt olup olmadığı konusunda kafasının karıştığını, eski bakanlardan Muammer Güler'in Rıza Zarrab ile bağlantılarını, ayakkabı kutularındaki paraları görünce bu tereddütlerinin gittiğini ve böyle düşünmediğini, bundan dolayı internet sitesinde bu gruba üye olduğunu ve bağlı olduğunu belirttiğini, ancak 15 Temmuz'dan sonra gönül bağının koptuğunu söyledi.

Mütala açıklandı

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklanan Sabri Çolak hakkında duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, Çolak hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.