Gül ve ekibi için o tarih milat olacak!

Abdullah Gül ve bazı eski AK Partili isimlerin yeni bir parti kurmak için 1 Nisan'daki tabloya göre hareket edeceği iddia edildi.

Güncellenme 19 Şubat 2019 12:01

Siyaset kulisleri yeni parti iddiaları ile yeniden hareketlendi. 31 Mart yerel seçimler sonrası tüm dengeleri değiştirecek adımların atılacağı ileri sürüldü. Hürriyet yazarı Mehmet Soysal, dün köşesine taşıdığı yazısında yeni bir siyasi oluşum hazıklarının yapıldığını yazdı.

“Pusuda bekliyor”

Yeni Şafak gazetesi yazarı Öztürk de bugün kaleme aldığı yazısında bu iddiaları değerlendirdi. Yeni parti kurulmasına karşı olmadığını belirten Öztürk, itirazının açıktan siyaset yapmayıp “Pusuda beklemeyi” tercih ediyor olmalarına, sinsice davranıyor olmalarına olduğunu, yani pusuda bekler bir biçimde siyaset yapmalarına itiraz ettiğini vurguladı.

“Bir değil, iki parti iddiası”

Öztürk, yeni bir harekette buluşarak iktidar olma hayali kuranların ortak özelliğinin “Ya terk edenler ya da terk edilenler” olduğuna dikkati çekerek, kendisinin daha önce AK Parti içinde 1 değil 2 parti kurmaya hazırlananların olduğunu yazdığını hatırlattı.

“Yenilgi üzerinden siyasi parti kuruyorlar”

Hem bir siyasi parti içinde yer alıp hem de o siyasi hareketin “yenilgisi” için var gücüyle çalışıldığını ifade eden Öztürk, bu kişilerin yenilgi üzerinden siyaset üretmeye çalıştığını belirtti.

“Arkadaşlarım” dediklerinin tökezlemesini bekliyor

Böyle bir şeyin olamayacağını ifade eden Öztürk, Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki “çatı aday” olduğunu hatırlatarak, bu sürecin akamete uğraması ile sessizliğe çekildiğini, “arkadaşlarım” dediklerinin tökezlemesini beklediğini ileri sürdü.

“Milat olarak 1 Nisan bekleniyor”

Öztürk, Gül’ün 24 Haziran seçimleri sürecinde AK Parti’de hiçbir görev almadığını, bütün birikimini “yeni parti” için ortaya koymaya çalıştığını, milat olarak 1 Nisan’ın belirlendiğini, bunu beklerken de etki alanları üzerinden “tek adamlık”, “karamsarlık”, “kötücül psikoloji” pompaladıklarını iddia etti.