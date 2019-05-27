Gül ve Davutoğlu hakkında bomba yorum! Bu ilk defa oldu

Gül ve Davutoğlu'nun İmamoğlu’nun yanına geçmedikleri ama AK Parti’nin karşısına geçtikleri iddia edildi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 13:30

Usta gazeteci Ali Bayramoğlu, bir süredir parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu.

Gül ve Davutoğlu’nun parti kuracakları iddiasının uzun zamandır gündemde ama şu ana kadar bir adımın atılmadı. Son olarak Davutoğlu’nun manifestosu sonrası Gül’den de YSK kararına tepki gelmiş ve iki isim ilk defa açık şekilde rahatsızlıklarını ortaya koymuştu.

“AK Parti’nin karşısına geçtiler''

Usta gazeteci Ali Bayramoğlu Gül ve Davutoğlu’nun bu tavırlarını değerlendirdi. Bayramoğlu ''ilk defa Davutoğlu da Gül de AK Parti’nin aleyhine olabilecek bir seçimde ilk kez açık bir pozisyona girdi. İmamoğlu’nun yanına geçmediler ama AK Parti’nin karşısına geçtiler'' dedi. İşte Bayramoğlu’nun o açıklamaları:

“Siyasallaşma ihtimalleri var”

Bugüne kadar daha sessiz ve geride duran AK Parti siyasetine karşı daha karından konuşan gruplar bunu daha açık bir şekilde deklare ettiler. Ama bu gruplar henüz siyasallaşmış gruplar değil. Bunlar tek tek aktörler. Siyasallaşma ihtimalleri var. Bununla ilgili kokular var.

İlk defa Davutoğlu da Gül de AK Parti’nin aleyhine olabilecek bir seçimde ilk kez açık bir pozisyona girdi.

“Bu ilk defa oluyor”

İmamoğlu’nun yanına geçmediler ama AK Parti’nin karşısına geçtiler. Bu ilk defa oluyor. Bu kadar açık bir sözle ifade ediliyor. Burada adalet ve vicdan gibi vurgular çok kuvvetli bir şekilde yapılıyor. Bu cesaretlendirecektir buna hiç şüphe yok. Yeni bir siyasi hareket beklentisiyle de birleşebilir.