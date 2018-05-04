Gül, o iddiaları doğruladı!

Abdullah Gül, Akar ve Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 14:18

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Nezaket ziyareti olduğunu vurgulayan Gül, tehdit veya saygısızlık olmadığını belirtti.

Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazı kılan Gül, çıkışta kendisine yöneltilen Hulusi Akar sorusunu cevaplandırdı.

Açıklamalar doğru

Bugün Ankara'da bir açıklama yapıldığını, söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu, açıklamadakilerin doğru olduğunu, böyle bir ziyaret olduğunu, bu ziyaretin herkesin gözü önünde gündüz vakti yapılan bir ziyaret olduğunu, gizli veya kapaklı olmadığını belirtti.

Tehdit veya saygısızlık yok

Söylendiği gibi tehdit veya saygısızlık olmadığını vurgulayan Gül, böyle şeylerin asla söz konusu olmadığını, bunun böyle bilinmesini istediğini, ofisinde olan bir olay olduğunu, ofisiyle 3. Kolordu'nun yana yana olduğunu, dolayısıyla o açıklamaların da doğru olduğunu ifade etti.

Kalın da vardı

İddiaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018'de İstanbul'da 3. Kolordu Karargahı'nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül'ü de ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulundu.