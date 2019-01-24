Gül mü, Erdoğan mı? Arınç tarafını bir kez daha seçti

Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün parti kurması durumunda o oluşumun içinde yer almayacağını duyurdu.

Güncellenme 24 Ocak 2019 16:34

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağına yönelik iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, böyle bir oluşumda yer almayacağını söyleyerek tarafını belli etti.

55 milletvekili kim?

Abdurrahman Dilipak’ın, Gül’ün AK Parti’nin eski yöneticileriyle “5’inci ayın 5'inde 55 vekille parti kuracağını” iddia etmişti. Kurularak yeni partiye farklı partilerde de isimler katılacağını ifade eden Dilipak, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin de partide yer alacağını iler sürmüştü.

Koru iddiaları güçlendirdi

Dilipak’ın bu iddialarının yankıları devam ederken, farklı bir yorum da Gül’e yakınlığı ile bilinen gazeteci Fehmi Koru’dan gelmişti. Koru, yeni parti kapısının hep açık tutulması gerektiğini söyleyerek iddiaları güçlendirmişti.

Arınç ne dedi?

Yeni Akit’in haberine göre Abdullah Gül'ün parti kuracağı iddiaları Bülent Arınç'a soruldu. Abdullah Gül parti kurup sizi çağırırsa kabul eder misiniz? sorusuna Arınç; "Hayır" diyerek net cevap verdi.