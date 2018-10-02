Gül, hakkındaki iddiaları bu sözlerle yalanladı

FETÖ tutuklusu Hacı Murat Gülcan'ın iddialarına Gül'den yalanlama geldi.

Güncellenme 02 Ekim 2018 16:13

FETÖ'den tutuklu Hacı Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulunmuş ve Gül'ün şirketinin gizli ortağı olduğunu öne sürerek 'Malvarlığını korumak için naylon fatura işlemi yaptırdı’ iddiasında bulunmuştu.

Bu haberler sonrası Gül’den bir açıklama geldi. 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi sosyal paylaşım sitesi Instagram’dan konuya dair bir açıklamada bulunan Gül, hakkındaki iddiaları yalanlayarak haberlerin asılsız ve maksatlı olduğuna dikkati çekti.