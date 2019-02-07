Gül, destekli Babacan partisi geliyor! Yeni oluşumda kimler olacak?

“Türkiye iyi yönetilemiyor” iddiası ile bir araya gelen eski AK Partili bazı isimler Ali Babacan önderliğinde yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 07 Şubat 2019 15:45

“Türkiye iyi yönetilemiyor” iddiası ile bir araya gelen eski AK Partili bazı isimler, yeni bir parti kurmak için 31 Mart’ta ortaya çıkacak tabloyu bekliyor. İddiaya göre, Abdullah Gül’ün desteğini alan Ali Babacan önderliğinde yola çıkması beklenen AK Partili küskünler, iktidarın yerel seçimlerde yenilgi ile çıkması durumunda hemen harekete geçecek.

AK Partili isimler yakından takip ediyor

Birgün’ün haberine göre, çok az bir sürenin kaldığı 31 Mart seçimleri öncesi yeni bir oluşum arayışlarına hız verildiği, “Gül destekli Babacan hareketi” olarak adlandırılan yeni bir oluşuma başlandığı, AK Parti Genel Merkezi'nin yakınındaki Çukurambar semtinde bulunan çok sayıdaki büroda hararetli tartışmalar yapıldığı, bu tartışmaların şu an AK Parti içinde aktif bazı isimlerce de yakından takip edildiği belirtildi.

Yeni oluşumun lideri Babacan

Alınan bilgiye göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha önceki dönemlerde garantici tavrı ile görev almaktan kaçındığı için artık AK Parti'li muhaliflerce 'vitrindeki isim' olarak düşünülmüyor. Gül’e yakınlığı ile bilinen eski bakan Ali Babacan ismi şu an önce çıkmış durumda. Babacan’ın liderliğinde ortaya çıkacak hareketin şu an yapılan toplantılarla yol haritası belirleniyor.

İki seçenekli yol haritası ile başlayacaklar

AK Parti’de üst düzey konumda ve hükümette etkili görev almış kişilerin de destek verdiği iddia edilen oluşum için 31 Mart yerel seçimleri başlangıç olacak. Yerel seçimlerde AK Parti’nin güçsüzleşmesine katkıda bulundukları izlenimi vermek istemedikleri için yerel seçimlere kadar bekleyeceği belirtilen ekip, iki seçenekli bir yol haritası belirledi.

AK Parti’nin 31 Mart akşamı başarısız bir sonuçla seçimlerden çıkması durumunda, ya “hemen harekete geçecekler” ya da "yaşanacak bir olağanüstülükte seçenek olarak hazır bulunmak için parti içinde veya yeni bir partide bir arada duracaklar.

Davutoğlu’nun etkisiz olduğu olacağı iddia edildi

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ise AK Parti’de etkili olabilecek bir etkisinin olmadığı düşünülüyor. Davutoğlu'nun bazı eski milletvekilleri ile akademisyenlerden oluşan sınırlı bir kadro ile hareket ettiği, bundan güçlü bir yapı çıkmayacağı fakat Ali Babacan önderliğindeki bir harekete destek olabilecekleri ileri sürüldü.

AK Parti’deki “sessiz grup” iddiası

Büyük bir bölümü AK Parti dışında olan bu isimlerin, partide varlığını devam ettiren ‘sessiz grup’un desteğine de güvendiği belirtildi. Bakan Albayrak'ın Beştepe’deki etkinliğinin artması sonucu ile etkisizleşen ve aralarında milletvekillerinin bulunduğu bu isimlerin de olası bir gelişme durumunda yeni oluşuma katılması ya da destek vermesine kesin gözü ile bakılıyor.