Gül, Başbuğ'un eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un 2010'daki YAŞ süreci ilgili eleştirilerine Gül'den yanıt geldi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 11:10

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 2010’daki YAŞ süreciyle ilgili yaptığı eleştiriler sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den açıklama geldi. Gül, Cumhurbaşkanı’nın YAŞ üyesi olmadığından dolayı bu sürece katılamayacağını belirtti.

Başbuğ, Gül hakkında ne dedi?

Başbuğ, 2014 ve 2015 YAŞ toplantılarında alınan kararlar neticesinde terfi ettirilen general/amirallerin yüzde 65’i, ordudan 15 Temmuz sonrası tasfiye edildiğini, bunun çok düşündürücü olduğunu, o süreçte yaşanan olaylarda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha uzlaşıcı, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daha ısrarlı olduğunu gördüğünü söylemişti.

Gül, eleştirilere ne dedi?

YAŞ prosedürleri ile ilgili üç noktanın kamuoyunun bilgisine sunulmasının faydalı olduğunu söyleyen Gül, bahsi geçen tarihlerde Kuruluş Kanunu’na göre YAŞ toplantılarının başbakanın başkanlığında toplandığını, TSK personelinin terfi işlemlerini tartışıp karara bağladığını, bu kapsamda general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye terfi ettirilecek generaller ve amiraller YAŞ toplantısında belirlenip, bir üst rütbeye terfi ettirdiklerini belirtti.

“Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi değildi”

Gül, Cumhurbaşkanı’nın o dönemde YAŞ üyesi olmadığından dolayı bu sürece katılamayacağını, YAŞ toplantılarında kararlaştırılıp hazırlanan terfi listelerinin toplantı sonrası cumhurbaşkanının imzasına sunulduğunu, Bakanlar Kurulu’nun teklifiyle ve cumhurbaşkanının imzasıyla gerçekleşen genelkurmay başkanı ataması ile müşterek kararnameyle yapılan kuvvet komutanlarının atamalarında cumhurbaşkanının görüş ve direktifleri esas alındığını söyledi.