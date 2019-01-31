Guaido'dan Maduro'yu kızdıracak sözler

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, York Times'ta bir makale kaleme aldı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 13:03

Ekonomik sorunlarla boğuşan ülkede üç milyon kişinin göç ederken mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro da diktatörlükle suçlanıyor. Son zamanlarda artan gösteriler nedeni ile ülkede gerginlik de arttı.

Askerle gizli toplantı iddiası

ABD destekli muhalif lider Guaido, New York Times'ta ülkesine dair bir yazı kaleme aldı. Guaido, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılar yaptığı, Ordu'nun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde olduğu, silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olmasında hemfikir olduğunu söyledi.

Maduro ordunun kendisinden yana olduğunu söylemişti

Guaido, muhalefetin "insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş" bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiği belirtildi. Öte yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimi günlerde ordunun kendisinden yana olduğunu ifade etmişti.

Juan Guaidó Ulusal Meclis'in Başkanı olarak, Venezuela Anayasası'nın devlet başkanının gayrı meşru olduğu durumlarda, kendisini geçici devlet başkanı atama yetkisi verdiğini söylüyor.

Ancak Venezuela Yüksek Mahkemesi Juan Guaidó'nun ülkeden çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu.