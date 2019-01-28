Guaido, Maduro'ya darbe hazırlığı mı yapıyor?

Venezuela’da kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Maduro'ya görevi bırak çağrısı yaparken, orduda kendisine sempati duyan askerlerle görüştüğünü belirtti.

Güncellenme 28 Ocak 2019 09:50

Venezuela’da Nicolas Maduro’ya rağmen kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkesinde yaşanan son gelişmeler ilişkin Washington Post gazetesine konuştu.

Maduro’ya görevi bırak çağrısı

Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, "gayrimeşru" olarak tanımladığı Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.

“Memnuniyetle karşıladım”

Guaido, ülkenin silahlı kuvvetleri ile yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirterek Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te ABD'ye sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini açıkladı.

ABD’li siyasetçiler destek veriyor

Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti.

Bolton’dan Venezuela’ya müdahale mesajı

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir" dedi.