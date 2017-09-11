G.Saray'da Bafetimbi Gomis farkı

Transfer dönemi geride kalırken, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'i alarak doğru bir hamle yaptığı haftalar ilerledikçe daha da iyi anlaşılıyor.

Güncellenme 11 Eylül 2017 09:47

Transfer dönemi geride kalırken, Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'i alarak doğru bir hamle yaptığı haftalar ilerledikçe daha da iyi anlaşılıyor.

Bafetimbi Gomis, geride kalan 4 haftada attığı 5 golle bu sezon 4 büyüklerin aldığı golcüler arasında öne çıkan isim oldu.

Beşiktaş'ın büyük ses getiren transferi Alvaro Negredo, henüz golle tanışamadı. Yine Fenerbahçe'nin golcüleri Soldado ve Vincent Janssen henüz gol atamadı.

Trabzonspor'un golcü transferi Burak Yılmaz ise attığı 3 golle, Gomis'e tek yaklaşan isim oldu.

Avrupa'da da zirveye oynuyor

Bu arada Bafetimbi Gomis, Avrupa'daki golcülerle de kapışıyor. Gomis, 7'şer gollü Cavani ve Falcao'nun hemen ardından 3. sırada yer alıyor. Gomis, 3.'lüğü kendisi gibi 5 golle oynayan Messi, Dybala ve Icardi ile paylaşıyor.