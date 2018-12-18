Gripten korunmak için bunların yapın!

Kış aylarının girmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı güçlü olmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Güncellenme 18 Aralık 2018 12:04

Uzmanlar kışla birlikte artan gribal enfeksiyonlarına karşı nasıl güçlü kalınacağını açıkladı. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenmenin önemine yer veren uzmanlar, antioksidan bakımından zengin olan besinlerin hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirtti. Antioksidan bakımından zengin olan besinler A, C, E vitaminleri ile selenyum ve çinko mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Bu vitaminle ve mineraller bağışıklık sistemi için mutlaka tüketilmesi gerekir.

Hareket azalıyor

Kış aylarında özellikle karbonhidrat bakımından zengin olan besinlerin tüketiminin arttığını ifade eden uzmanlar, gündüzlerin gecelere oranla daha kısa olması ve havaların soğumasının günlük fiziksel aktiviteleri de kısıtladığını böylece kilo alımının attığı biliniyor. Bahar aylarında ise aniden alınan kiloların fark edilmesi ile birlikte şok diyetler, detokslar, ödem atıcı ya da laksatiflere karşı bir yönelme başlıyor. Bu sağlıksız beslenme biçimi yerine kış aylarında dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz.

Şok diyetlere dikkat

Kışın kilo kontrolünü sağlamak adına sağlıklı beslenme biçimini benimseyebilirsiniz. Günlük tüketilen karbonhidrat miktarına dikkat edip, yağ alımını kontrol ederek kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda öğün atlamamaya mutlaka özen gösterin. Eğer ana öğünler arasında arasında açlık hissedip bir sonraki ara öğünde çok yiyorsanız kendinize iki ana öğün arası sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Mutlaka haftada iki kez kuru bakliyat tüketmeye özen gösterin ve su tüketimini ihmal etmeyin.