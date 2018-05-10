Gripseniz çocuğunuzu böyle emzirin!

Grip olan anneler bebeklerini emzirebilir mi? Uzmanlar anneler için yazdı...

Güncellenme 10 Mayıs 2018 12:04

Grip olma konusunda en çok tedirginlik yaşayanlar annelerdir. Çünkü grip döneminde emzirirken bebeklerine süt yoluyla mikrobun geçmesinden korkarlar. Bu dönemde bebeklerini emzirmeye devam mı yoksa ara mı vermeleri gerektiği konusunda tedirginlik yaşarlar ancak bir grup insanlarda da mikrobun süt yoluyla bebeğe geçtiği inancı hakimdir.

Uzmanlar gripken emziremeye ara vermenin bebekler için daha büyük zarara neden olabileceğini söylüyor. Ancak anne gripken bebeğin emzirilmesinde herhangi bir sakınca olmayacağını hatta bu dönemde bebeği koruyacak antikorların süt yoluyla bebeğe geçtiğini ifade ediyor. Ancak emzirmenin kesilmesi durumunda bu koruyucu maddenin bebeğin vücuduna girmediği için bir çok hastalıkları koruyucu maddeden bebekler mahrum kalmış olacaktır. Bazı püf noktalara dikkat ederek bebeğin emzirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Grip olunan bu dönemlerde bebeğinizi bol bol emzirin daha kötü hissediyorsanız sütünüzü sağın ve bebeğinizi bu koruyucu gıdadan mahrum etmeyin.

Öpmeyin

Solunum yoluyla bulaşabilme ihtimali olan bu virüsün bebeğinize de geçmesini istemiyorsanız emzirme sırasında bebeğinizle doğrudan nefes yoluyla temas haline olmayın. Bebeğinizi siz dahil çevredeki kimselerin de öpmesine izin vermeyin.

Maske kullanın

20 dakikada bir yenisini değiştirecek şekilde maskenizi değiştirin ve emzirme sırasında maske kullanmaya özen gösterin.

Ellerinizi yıkayın

Elleriniz dezenfekte etmek bebeğinizle temas sırasında mikropların eliniz aracılığıyla bebeğinize geçmesine engel olmuş olursunuz.

Odayı havalandırın

Odayı sık sık havalandırarak mikropların ölmesine aynı ortamda çoğalmasının önüne geçmiş olursunuz. Odayı sık sık havalandırarak temiz havanın odaya girmesini sağlamış olursunuz.

Bol su

Bol su içerek mikropların ve zararlı organizmaların vücuttan atılmasını sağlamış olursunuz. Böylece gribe neden olan virüslerin vücutta çok fazla kalmamış olur.

Yeteri kadar uyuyun

Vücut direncinin düşmemesi ve kırılmaması için yeteri kadar uyumak gerekir. Uykusuz kalındığı takdirde yeteri kadar süt oluşmasının da önüne geçilmiş olur.

Besin takviyesi önemli

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı besinleri tüketmek hastalığa yakalanma ve yakalanmış hastalıktan kurtulmak için son derece önemlidir. Özellikle taze sebze meyve, C vitamini ağırlıklı besinlerin tüketimi çok önemlidir.