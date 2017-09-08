Grammy ödüllü Marcus Miller İstanbul'a geliyor

Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında 21 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Güncellenme 08 Eylül 2017 13:22

24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü efsanevi müzisyen Marcus Miller, 21 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında, bas dehası Marcus Miller, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Marcus Miller, üstün yetenekli genç müzisyenlerle sahnede yer alacak ve yeni albümünden eserlerini seslendirerek, farklı bir repertuarla izleyicinin karşısında olacak.

Piyanodan klarnete, saksafondan gitara kadar tüm enstrümanları ustalıkla çalabilen şarkıcı, Türkiye cazını ve Anadolu müziğini yakından tanıyor.