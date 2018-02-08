Göztepe, Sabri Sarıoğlu'nu şahlandırdı!

Galatasaray'da 14 yıl oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu kez başarıları ile gündemde.

Güncellenme 08 Şubat 2018 10:27

Galatasaray'da oynadığı yıllarda yaptığı ortalar nedeni ile sosyal medyada alay konusu olan ve fenomen haline gelen Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de şaşırtan bir başarıya imza attı. Tecrübeli oyuncu, Caiçara, Mariano, Gökhan Gönül, Isla, Pereira'yı geçerek Süper Lig'in en iyisi oldu.

Sabri bu kez başarısı ile gündemde

Galatasaray'da 14 yıl top koşturduktan sonra Süper Lig'in yeni ve gözde takımlarından olan Göztepe'te transfer olan Sabri Sarıoğlu, artık başarıları ile gündeme gelmeye başladı. Yeni takımındaki performansı ile yeniden milli takıma kadar yükselen 33 yaşındaki fenomen oyuncu Sarıoğlu, Süper Lig'e bu kez başarısı ile damga vurdu. Süper Lig'de 20 haftayı geride bırakan oyuncu, maç başına en fazla isabetli orta yapan oyuncu oldu.

Sabri'yi hangi isimler takip etti?

Kendisi yerine Galatasaray'a transfer olan Mariano ve Gökhan Gönül, Pereira, Caiçara gibi isimleri de geride bırakan Sabri, maç başına 1.2'lik isabetli orta yaparak büyük takdir topladı.

Sabri'ye bu alanda en yakın olan isimler ise şua şekilde: Popov, Mariano, Gökhan Gönül ve Pereira