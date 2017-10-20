Göztepe ile Alanyaspor berabere kaldı!

Süper Lig'de 9. haftada Göztepe ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maç 3-3'lük eşitlikle noktalandı.

Güncellenme 20 Ekim 2017 22:23

Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 3

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto (Dk. 46 Günay Güvenç), Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes (Dk. 56 Kosanovic), Traore, Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Halil Akbunar), Scarione, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 70 Maniatis), Nsakala, Efecan Karaca, Sackey (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner, Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love

Goller: Dk. 41 ve 74 Jahovic, Dk. 72 Castro (Göztepe), Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 88 Emre Akbaba, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+5 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)

Müthiş bir tempoda başlayan maçta perdeyi açan gol 41. daikada Jahovic'ten gelirken Göztepe de bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un aradığı beraberlik golü ise 66. dakikada Efecan'dan geldi. 72'de Andre Castro, Göztepe'yi yeniden öne geçirirken, 74'te bir kez daha sahneye çıkan Jahovic, kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. Alanyaspor'un 87. dakikada Mbilla'nın golüyle ayağa kalkarken 90. dakikada Juniors Fernandes, müthiş maça noktayı koydu.

Bu sonuçla Göztepe 17 puana yükselirken, Alanyaspor puanın 11'e çıkardı.