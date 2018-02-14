Gözlerin çevrildiği kritik görüşme sona erdi

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in görüşmesi sona erdi.Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Güncellenme 14 Şubat 2018 21:12

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Tillerson Türkye ziyareti öncesi bugün Ürdün'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız"

Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Çavuşoğlu'yla bir araya gelecek

15-16 Şubat'ta, Türkiye yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek Tillerson ve Çavuşoğlu'nun gündeminde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular yer alacak.