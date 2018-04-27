Gözler Saadet Partisi'ne çevrildi! Aday mı açıklanacak?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, bugün akşama doğru bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Güncellenme 27 Nisan 2018 16:08

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün akşama doğru bir takım açıklamalar yapabileceklerini, öncesinde kendi aralarında toplantıları olacağını, sonrasında çıkan kararı açıklayacaklarını ifade etti.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” dedi.

Öte yandan İYİ Partili kurmaylar, Saadet Partisi heyetine ziyaret gerçekleştirdi.