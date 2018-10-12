Gözler İzmir'de! Brunson'ın akıbeti ne olacak?

Bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak olan Brunson, yargılanmak üzere evinden alındı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 09:37

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan ve İzmir’de terör örgütlerine yardım ile casusluktan yargılanan Anderw Brunson, bugün 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Brunson krizi sonrası dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm gözler bugün İzmir’de görülecek olan duruşmaya çevrildi.

25 Temmuz’da ev hapsine alındı

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson, Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır tutuklu tutulduktan sonra, tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.

Bugün karar günü

Trump yönetimi ile ilişkilerin normalleşmesi için serbest bırakılması istenen Brunson hakkında bugün karar günü. Kararı ise bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi verecek.

Yargılanmak üzere evinden alındı

Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Brunson evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak.

“Hukuki süreç devam ediyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'un duruşması öncesinde Amerikan yayın kuruluşu NBC'nin 'İki ülke Brunson'ın serbest kalması için anlaştı' iddiasıyla ilgili olarak konuştu. Nauert, "Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.