Gözaltına alınan dilenciden 2 daire, 4 dükkan çıktı

Antalya zabıtası polisle birlikte dilencilere ortaklaşa operasyon yaptı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 16:06

Antalya’da zabıta ekipleri ve polis ortaklaşa dilenci operasyonu yaptı. Özellikle Cuma namazı sonrası cami girişi çıkışlarını bekleyen dilenciler hakkında şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, şehir merkezindeki tarihi Muratpaşa Camii'nde operasyon düzenledi. Ekipler burada 7 dilenciyi yakaladı.

Yaşlı adam geçinemediği için mendil satıyordu

Yanında getirdiği çantada çorap ve kağıt mendil satan 85 yaşındaki Nuri Deniz’in üzerinden yaklaşık 100 TL madeni ve kağıt para çıktı. Yürümekte zorlanan yaşlı adam, yaşlılık maaşı aldığını ama paranın kiraya ancak yettiğini söyledi.

Uyuşturucudan sabıkalı

Dilenciler arasında yer alan Hüryan Zeybek’in kimliğini kontrol eden polis, bu kişinin uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkalı olduğunu belirtti.

Dilencinin üzerine 2 daire, 4 dükkan kayıtlı

Verdiği bilgi doğrultusunda İzmir’de oturan ağabeyi ile irtibata geçen zabıta ekipleri, Zeynek’in üzerine kayıtlı 2 daire ve 4 dükkan olduğu bilgisine ulaştı. Uyuşturucu kullandığı için İzmir’den kaçarak Antalya’ya yerleşen Zeybek’in dilencilikle sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Ekipler, bu kişiye para cezası kesti.