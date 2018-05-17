Ramazan ayının girmesiyle birlikte düzenli olarak kullanılan damlaların oruca engel olup olmadığı kafalarda soru işaretine neden oluyor...

Güncellenme 17 Mayıs 2018 12:38

Ramazan ayı ile birlikte merak edilen “Göz damlası orucu bozar mı?” sorusunun yanı sıra merak edilen başka sorular ise burun spreyi ve kulak damlası da yer alıyor. Peki göz sağlığı için önemli olan göz damlasını kullanırken oruç bozulur mu?...

Diyanet işleri bu konu ile ilgili olarak gerekli açıklamayı yaptı, "Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.” Dedi.

Burun spreyi bozar mı?

Burunda meydana gelen lokal sorunun çözülmesi ve tedavi edilmesi anlamıyla kullanılan burun spreyinin damlasının yaklaşık olarak 0,06 cm3 olması gerekir. Bu damlanın bir kısmı burun çeperleri tarafından emilir dolayısıyla çok az kısmı mideye ulaşır. Bu miktarda ağızı çalkalamaktan kalan su miktarı gibi orucu bozacak kadar görülmemiştir. Yine bu işlem göz damlasında olduğu gibi yeme içme gibi gıdalanma anlamı taşımadığı için orucun bozulasına neden olmaz. Bu sebeple burun spreyi de yani burun damlası da orucu bozmaz.

Dil altı orucu bozar mı?

Diyanet tarafından gelen açıklamaya göre, bir takım kalp hastalığında kullanılan dil altı ilaçları ağız dokusu yardımıyla emilip kana karışarak kalp krizi riskini azaltır ve hatta önler. Bu ilaçlar ağız içinde emilip yok oluyor mideye yönelik bir şey ulaşmadığından oruç için bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Tüm bu nedenlere bakılarak dil altı kullanmakta tıpkı diğerlerinde olduğu gibi oruç tutmaya engel değildir. Ve tüm bunları belirtilen şekilde kullanmak orucu bozmaz.

Diyanetten gelen açıklama kapsamında mideye ulaşmayan ulaşsada miktarının az olması nedeniyle dil altı ilaçlar, burun spreyi ve göz damlası gibi ilaçlar oruç tutmaya engel değildir. Bu ilaçlar orucu da bozmaz.