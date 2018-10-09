Görüşmeler sonuçlandı! Türkiye, Cemal Kaşıkçı'yı arayacak

Türk güvenlik birimleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'yı arayacak.

Güncellenme 09 Ekim 2018 13:21

Türkiye ve dünya kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etmişti. Yapılan görüşmeler sonrası Türkiye, Başkonsolosluğa girerek günlerdir kayıp olan Cemal Kaşıkçı’yı burada arayacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" denildi.

“Konsolosluk binasında inceleme yapılacak”

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerince yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” denildi.