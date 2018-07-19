Görmez'den bomba FETÖ iddiası!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, FETÖ'nün kendisini atamalar konusunda tehdit ettiğini söyledi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 11:56

Habertürk TV'den hakkındaki FETÖ iddialarını cevaplayan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "56 yıllık hayatım içerisinde bu yapının elebaşı ile hiçbir karede bir buluşmam görüşmem olmamıştır. Hiçbir zaman sıcak bakmamışımdır" dedi.

Tehdit iddiası

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in birçok kez kendisi ile görüşmek istediğini iddia eden Görmez, örgütün atamalar konusundaki etkinliğini, tehdit edildiğini, bunun için Kaynak Holding'in başındaki Mehmet Özcan'ın devreye girdiğini anlattı.

Özcan devreye girmiş

FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın telefonla kendisini aradığını belirten Görmez, "Sabahleyin görüşmek istiyorum mümkün müdür?" dediğini, kendisinin "buyrun gelin" dediğini, Özcan'ın da "Büyüğümüz sizin yanlış bir atama yapacağınızı duymuş, lütfen onu yapmayın" dediğini söyledi.

Bunun üzerine kendisinin "Ne ataması?" diye çıkıştığını, "Kemalettin Özdemir" cevabını aldığını iddia etti.

“Biz biliriz”

"Bu nasıl oluyor, siz beni dinliyor musunuz? Benim 6'da yaptığım görüşmeyi nasıl öğreniyor?" dediğini aktaran Görmez, Özcan'ın çıkarken “biz biliriz” dediğini, "Böyle bir atama olursa cemaatimizi karşınızda görürsünüz" dediğini ifade etti.

Görmez FETÖ hakkında şu iddialarda da bulundu:

"Yıl 2011. Bir saat geçmeden özel kalem müdürümüz geldi. 'İstihbarattan acil görüşmek istiyorlar' dedi. Öğleden sonra geldi. Gelen kişi Ramazan Akyürek'in kadrosundan bir kişiydi. Önce kendisi randevu talebinde bulundu veya makamından aradılar. 'Biz emniyet istihbaratta din istismarı masası kurduk. Biriktirdiğimiz bilgileri de 3 ayda bir Diyanet İşleri Başkanlığına arz edeceğiz' dedi. 'Neler var? Bu söylediğiniz kişisel özel hayat ile ilgili' dedim.

Skandal iddia

Üçüncüsünü söyledi. 'Bu da oraya girmiyor' dedim. Dördüncü de 'Kemalettin Özdemir' deyince anladım. Din istismarı ayrı bir şey, insanların özel hayatını takip edip bilgi vermek ayrı bir şeydir. Bilgisayarını açıp bazı görüntüler izletmek istediğini söyledi. 'Derhal burayı terk edin' dedim. 'Ben bu bilgileri vermek istiyordum' dedi. Ben o zaman sordum 'Var mı sizde bir Adnan Oktar dosyası?', 'Hayır' dedi. 'Var mı başka dosya' dedim. 'Hayır' dedi. Ben o dönem Başbakanımız olan Sayın Erdoğan ile paylaştım. Bu hadiseden sonra Diyanet'e itibarsızlaşma operasyonu başladı."