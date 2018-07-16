Görmez, hakkındaki iddialara bu sözlerle cevap verdi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, FETÖ'cü isimlerle görüştüğü iddialarına cevap verdi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 09:54

Habertürk'teki 15 Temmuz Özel programına telefonla bağlanan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 17-25 Aralık'tan sonra ‘FETÖ ile görüştü' iddiaları hakkında konuştu.

“Güvenlik boyundan haberdar değildim”

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oturan bir hocanın konunun güvenlik boyutlarından haberdar olmaması durumunda, Türkiye'de ortaya çıkan herhangi bir ihtilafı sulh ile barış ile çözmek için üstüne düşeni yapması gerektiğini, zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet işleri başkanı olarak Türkiye'de bu ayrılık olmasın diye gösterdiği bazı çabalar olduğunu, bu çabanın toplantı şeklinde değil, sadece insanlarla konuşma biçiminde olduğunu söyledi.

Nasihatta bulundum iddiası

Kendisine ziyarete gelenlerle konuyu paylaştığını belirten Görmez, Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın dediğini, nasihatta bulunduğunu, olayın güvenlik boyutunu bilmediğini, bu noktada daima öz eleştiri yaptığını ifade etti.

Diyanet de MGK’ya çağrılmalı

Görmez, "Tabi gönül ister ki, keşke bütün MGK'larda din rengine bürünmüş bu tür yapılanmalar hakkında diyanet işleri başkanı da çağrılıp, arka plan bilgileri verilebilirdi" dedi.

FETÖ’cü Tekalan’la neden görüştü?

FETÖ'nün kilit isimlerinden olan Şerif Ali Tekalan'la görüştüğünü doğrulayan Görmez, "Son zamanlarda, sıkıştığı zamanlarda bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim. Aslında şunu açıkça ifade etmek isterim, 2012'den itibaren, FETÖ'nün Ankara'da en çok zarar vermek istediği kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu biz de çok sonra öğrendik. Tek tek maddeler halinde, Mercedes krizinden tutun, fetva krizine kadar… Bu krizlerin tamamının bir algı operasyonu olduğunu daha sonra öğrendik" dedi.