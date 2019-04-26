Görevdeki 210 asker için FETÖ’den gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 26 Nisan 2019 13:19

FETÖ’nün ‘Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimini, TSK içine sızdırdığı ve birebir, 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil unsurlara bağlılık yoluyla birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına, sözde "abi-imam" tabir edilen sivil unsurların bir kısım örgüt hücrelerine talimat vermesi ve örgüt mensubu askerlerin girişime fiilen katılması yoluyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

Deşifre olmayanların sayısı daha fazla

Örgütün TSK içine sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının, darbe girişimine katılanlara oranla sayıca daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike oluşturan terör örgütü olduğu kaydedildi.

İrtibat amaçlı kullanılan hatlar incelendi

Örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Başsavcılıkça, 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, örgüt içi iletişim amacıyla örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu, ülke genelindeki hatların içeriklerinin incelendiği aktarıldı.

Bin 45 kişi tutuklandı

İnceleme sonunda, Başsavcılık tarafından söz konusu hatlardan ardışık ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibat kurulduğu tespit edilen bin 963 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şüphelilerden 261'inin firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, 459 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak terör örgütünün deşifresinde faydalı bilgiler verdiği ve1.045 kişinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Aynı kapsamda, yeni operasyon yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, son operasyonla ilgili şu bilgiler verildi:

"Bugün itibarıyla aynı yöntemle tespit edilen; kuvvete göre tasnif edildiğinde 112'si Kara Kuvvetleri, 29'u Hava Kuvvetleri, 50'si Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup, rütbeye göre tasnif edildiğinde ise; 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen, 102'si astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf toplam 210 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00'den itibaren eş zamanlı uygulanmak üzere gözaltı ve yakalama talimatı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülmektedir."