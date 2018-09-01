Görenleri hayrete düşüren yapı!

Diyarbakır’da 16 sene önce bir plaza üzerine yapılan dağevi tarzı ahşap villanın durumu sosyal medyada gündem oldu.

Güncellenme 01 Eylül 2018 16:10

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iş adamı tarafından 16 sene önce bir plaza üzerine yapılan dağevi tarzı ahşap villa görenleri hayrete düşürdü.

Yapının ne olacağı merak konusu

Belediye, Diyarbakır Mimarlar Odası’nın başvurusu üzerine bahsi geçen yapı için yıkım kararı aldı. İmar barışı sonrası ise yıkım veya cezai işlemin uygulanamadığı belirtilirken yapının ne olacağı merak konusu oldu.

Diyarbakırspor eski başkanı tarafından yaptırıldı

Sur’da 2002’de Diyarbakırspor eski başkanı Abdurahman Yakut tarafından yaptırılan plazanın üzerine dağevi benzeri bir yapı konduruldu. Bahsi geçen yapı, son zamanlarda tekrar sosyal medya gündemine taşındı. Tamamen ahşaptan yapılan villada, ziyaretçiler için şark köşesi ve Türkiye'nin her bölgesinin kültürünü yansıtan elişleri bulunuyor. Taş ve beton kullanılmayan 90 metrekarelik ahşap ev, misafirhane olarak kullanılıyor.

Yıkım yapılamadı

Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine Merkez Sur Belediyesi söz konusu yapı için Temmuz ayında yıkım ve cezai işlem yaptırma kararı aldı. Ancak, yürürlüğe giren imar başarı ile birlikte iş adamı Yakut'un söz konusu yapı için başvuruda bulunması üzerine verilen cezai işlem ile yıkım kararı şu anda uygulanamıyor. Yetkililer, söz konusu yapı için imar barışına başvuru yapıldığını ve yapılan başvuru sonuçlanıncaya kadar kanun gereği yıkım yapılamadığını söyledi