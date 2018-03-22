Görenleri hayrete düşüren kaza!
Bakırköy sahil yolunda üst geçidindeki yüksekliği fark edemeyen kamyon ilginç bir kazaya sebep oldu.
Bakırköy sahil yolunda üst geçidindeki yüksekliği fark edemeyen kamyon ilginç bir kaza yaşadı. Kamyon iki tekerleğinin üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.
Asılı kaldı
Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan kamyon o şekilde asılı kaldı.
Olay yerine
Kazada yara almayan kamyonun sürücüsü durumu hemen polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun devrilmesine karşın önlem aldı. Bu sırada kaza yerine gelen vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Daha önce de aynısı yaşanmıştı
Kurtarma çalışmaları sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araç sürücüsü Adem Çoban, "İkitelli istikametine gidiyordum. 4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.