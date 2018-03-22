Görenleri hayrete düşüren kaza!

Bakırköy sahil yolunda üst geçidindeki yüksekliği fark edemeyen kamyon ilginç bir kazaya sebep oldu.

Güncellenme 22 Mart 2018 15:31

Bakırköy sahil yolunda üst geçidindeki yüksekliği fark edemeyen kamyon ilginç bir kaza yaşadı. Kamyon iki tekerleğinin üzerine asılı kaldı. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.

Asılı kaldı

Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan kamyon o şekilde asılı kaldı.

Olay yerine

Kazada yara almayan kamyonun sürücüsü durumu hemen polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun devrilmesine karşın önlem aldı. Bu sırada kaza yerine gelen vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Daha önce de aynısı yaşanmıştı

Kurtarma çalışmaları sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araç sürücüsü Adem Çoban, "İkitelli istikametine gidiyordum. 4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde de vinç taşıyan bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.