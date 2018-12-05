Google'ın gizli modu kandırmaca mı?

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google'ın gizli modda da kullanıcılarını izlediğini iddia etti.

Güncellenme 05 Aralık 2018 09:54

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, Google’ın gizli modda bile kişisel arama sonuçları sunabilmek için kullanıcılarını internetten izlediğini iddia etti.

Kişisel bilgileri kullanıyor

DuckDuckGo’nun yayınladığı rapora göre, Google arama geçmişinden çevrimiçi satın alımlarına kadar birçok kişisel bilgiyi kullandığını ileri sürdü.

Gizlilik yalan mı?

Google normal modunu, kullanıcı verilerinin arama sonuçlarını iyileştirmek için kullanıyor. Fakat iddiaya göre Google, bunu gizli moda geçildiğinde de yapıyor. Bu da gizli modu kullanan birçok kullanıcının beklediği gizlilik özelliğinin ihlal edildiği anlamına geliyor.

Google’dan rapora itiraz

Bahsi geçen iddiaları yalanlayan Google, yayınlanan bu rapora itiraz etti. Öte yandan dünyaca ünlü teknoloji devinin bu konuda karşılaştığı ilk suçlama değil.

Daha önce de benzer iddialar gündeme geldi

Google, Chorem 96’u ilk yayınladığında araştırmacılar, çerezlerin kullanımının Google'ın gizli tarama modu etkinleştirildiğinde bile sizi internette izlemesine izin verebileceğini ifade etmişti. Şirket bu iddiaları da yalanlamıştı.

Kullanıcıların bu araştırmanın sonuçlarından sonra Google’a nasıl bir tepki vereceği de merak konusu oldu.