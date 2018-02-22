Google'ı 2. Abdülhamid mi icat etti?

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sofuoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in Google'ı kullanan ve icat eden ilk kişi olduğunu iddia etti.

Güncellenme 22 Şubat 2018 09:26

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirdiğini hatta Google'ı kullanan ve icat eden ilk kişi olduğunu ileri sürdü.

Osmanlı'nın mirası heba ediliyor

Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda konuşan Öğretim Üyesi Sofuoğlu, Osmanlı'nın bıraktığı tertemiz mirası ve öz geçmişin değerinin bilinmediğini ve Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlattı.

Google'ı ilk kullanan 2. Abdülhamid

Sofuoğlu, Google'ı kullananın ve icat edenin Sultan Abdülhamid Han olduğunu, ulaşım imkanından dolayı gidemediğini, gittiğinde ise Payitahtta bir sroun olacağını, bu nedenle ise gidemediği yerlerin fotoğrafını çektirdiğini, buralardan bir şeyler ürettiğini, bu anlamda Google'ı ilk kullananın Sultan Abdülhamid Han olduğunu aktardı.

"Yemen'e kadar halen bizimdi"

Sultan Abdülhamid Han'ın 10 yıl daha tahtta kalması durumunda devletin dünyanın en zengin ülkesi olacağını iddia eden Sofuoğlu, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: "Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."

2. Abdülhamid 100 sene sonra ancak anlaşıldı

Programda konuşan Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu da dedesini anlamanın bugünü anlamak olduğunu söyledi.

O dönemdeki saldırı şekilllerinin ve düşmanın taarruz biçiminin bugünkü ile aynı olduğuna dikkati çeken Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han'ın 100 sene sonra bile konuşulduğunu, ilmi siyasetinin 100 sene sonra ancak anlaşıldığını, BM'deki Kudüs meselesini 100 sene önce Sultan Abdülhamid Han'ın hazırladığını ve bunlar gibi daha nicelerinin hazırlanmış olabileceğini bunların ise ileriki zamamlarda ortaya çıkacağını belirtti.