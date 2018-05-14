Google’den Android’e zorunluluk!

Google tarafından Android üreticilerine güvenlik yamaları zorunlu hale geliyor...

Güncellenme 14 Mayıs 2018 19:15

Google yaptığı son düzenleme ile birlikte Android işletim sistemine sahip telefon üreticilerine güvenlik yamaları yayımlamayı zorunlu hale getiriyor. Daha önce bu konu tolerans gösterdiği ortaya çıktı.

Google tarafından geçen hafta düzenlenen Google I/O geliştiricilerinin bir araya geldiği konferansta yaptığı açıklama a şirket üreticileri ve iş ortakları ile düzenli olaran güvenli yamaları yayımlamaları gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı.

Cihaz artışına faydası olacak

Google’ın Android güvenliğinden sorumlu yöneticisi David Kleidermacher yaptığı açıklamada, “Milyarlarca kullanıcı büyük bir hedef. Üreticilerle yaptığımız anlaşma sayesinde düzenli güvenlik yamaları alacak kullanıcıların ve cihazların sayısında büyük bir artış olacak.” Sözlerine yer verdi.

Düzenleme yeni cihazlara

Şirket tarafından konu ile ilgili olarak başka bir açıklama yapılmazken bu zorunluluğu ise sadece Android Oero ve üzerindeki işletim sistemleri için geçerli olacağı söylentiler arasında yer aldı.

Zorlama yok

Google her ay düzenli olarak Android için güvenli yamaları yayınlamasına rağmen unu üreticiler için zorunlu kılmadığından kullanımı çok düşüktü. Ortaya çıkan verilere göre geçen aylarda üreticilerin yayımlanan yamaları kullanıcılarını bu yamaları sunmadığı ve hatta bazılarının ise sundukları yönünde yalan bildirimlerin olduğu ortaya çıktı.

Düzene girecek

Google tarafından yapılan bu yeni düzenleme ile birlikte üreticiler güvenlik yamalarını düzenli olarak kullanacak. Ancak işletim sistemi Android Oreo ve üzeri işletim sistemine sahip olanlar olacak.