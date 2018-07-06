Google’dan iPhone X kullanıcılarına müjde

iPhone X kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Inbox by Gmail güncellenmesi Google tarafından yayınlandı.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 17:58

Apple'ın çentikli ekrana sahip modeli Phone X kullanıcılarının beklediği Inbox by Gmail uygulaması sonunda güncellendi. Google tarafından uzun zamandır yapılmayan güncelle kullanıcıları çileden çıkarmış durumdaydı. Ekranı diğer iPhone modellerinden farklı olan iPhone X'in kullanıcıları bu güncelleme ile rahat bir nefes aldı.

Güncelleme App Store üzerinde 144 MB boyutuna sahip... Güncelleme ile birlikte ekranın alt ve üstünde yer alan siyah şeritler kaldırılacak. Bu sayede 19:5:9 en boy oranına uyum sağlayarak Inbox by Gmail uygulaması iPhone X ekranına tam uyum sağlamış olacak.

Google geçen Nisan ayında Gmail için yeniden dizayn edilmiş fakat iPhone için olacak güncellemeyi biraz uzatmayı tercih etti. Temmuz 2018’den sonra Apple tarafından iOS işletim sistemleri için gelecek uygulama güncellemelerine iPhone X desteği zorunlu olduktan sonra Gmail tarafından da bu güncellemenin yapılması zorunlu olmuş oldu.