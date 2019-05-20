Google'dan Huawei'yi bitirme hamlesi! Huawei'nin B planı ne?

Google; donanım, yazılım ve teknik hizmetlerde artık Huawei'ye destek vermeyeceklerini resmen duyurdu.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 10:23

Google, dünyaca ünlü dev Çinli telefon markası Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetlerde artık iş yapmayacağını duyurdu. Google, bundan sonra sadece açık kaynak ürünleri alanında işbirliğini sürdürecek.

Google’ın aldığı bu karara, cep telefonlarına çip ve network sağlayan ABD'li şirketler Qualcomm, Broadcom ve Intel'in de katılacağı ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Huawei'nin kara listeye alındığını açıklamıştı.

Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek

Reuters'ın haberine göre Huawei'nin AOSP (Android Açık Kaynak Kodu Projesi) ile erişimi sınırlanırken, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in aldığı karara göre bundan sonra piyasaya çıkacak Huawei telefonlarında Android yazılımı güncellenemeyecek.

Mevcut telefonlarda hizmetler durmayacak

Bu telefonların, uygulama mağazası Google Play, Gmail ya da video uygulaması YouTube'a da erişimi olmayacak. Varolan Huawei telefonlarında ise bu hizmetler olduğu gibi kullanılmaya devam edecek. Konuya yakın kaynaklar Android güncellemelerinde ise gecikmeler ve sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Huawei henüz bir açıklamada bulunmazken Android platformuna ait Twitter hesabından konuyla ilgili Huawei kullanıcılarına bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" denildi.

“Android’e erişimimiz kısıtlanırsa B planımız hazır”

Alphabet’in aldığı bu karar büyük ses getirse de Huawei, söz konusu kararın gelebileceğini düşünerek mart ayında kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıklamıştı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu Chengdong Alman basınına yaptığı açıklamada bu işletim sisteminin hem telefon hem de bilgisayara için geliştirildiğini belirterek “Android’e erişimimiz kısıtlanırsa B planımız hazır” ifadelerini kullanmıştı. Huawei ise konuyla ilgili daha sonra yaptığı yazılı açıklamada B planları olmasına rağmen bu plana ihtiyaç duymamayı umduklarını vurgulamıştı.