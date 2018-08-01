Google’dan çentik kuralı!

Son zamanlarda popülerliği hızla artan çentikli ekran teknolojisine Google’dan kısıtlama geldi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 17:46

Apple tarafından iPhone X modeliyle birlikte gündeme gelen çentik modası hızla yayılıyor. Şu ana kadar modelin tanıtımını yapmayan Google, modellerin ekran işlevini artırmak adına belli başlı kurallar getirdi. Eğer üreticiler Android P tarafından destek istiyorsalar bu kurala uymak zorundalar.

Şirket tarafından yapılan açıklamada çentikler sadece cihazın sadece üst veya altında olacak. Aynı zamanda bir de kenarda sadece bir çentik olacak. Toplam olarak ise ekranın alt ve üst kısmında birer tane olmak üzere toplam en fazla cihazın iki tane çentiği olacak. Bu zamana kadar ne yazık ki piyasa da 2 adet çentiği olan cihaz bulunmuyor. Google, Android P uygulamalarının tüm cihazlarda olabilmesi için ve üreticilerinin bu durumdan mağdur olmamaları adına önlemlerini şimdiden alıyor.