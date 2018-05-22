Google hakkında inanılmaz iddia!

Times Gazetesi, Google'ın insan davranışlarını manipüle etmek için bir çalışma içinde olduğunu iddia etti.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 12:11

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Google'ın X ismini taşıyan gizli bir araştırma birimi olduğunu ve 2016'da hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun sızdığını iddia etti. Araştırmanın konu alındığı haberde, Google'ın herkesin manipüle edilebileceği bir gelecek hayal ettiği iddia edildi.

İnsan davranışlarını manipüle mi edecek?

Times, Google'ın insanların davranışlarını manipüle etmek istediğini, tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ettiğini ileri sürdü.

Bahsi geçen haberde, sızan sekiz dakikalık videoda, Google'ın elindeki verilerin bir kayıt defteri olarak tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketin değerlerine uygun bir şekilde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Öte yandan, Google'ın bir kişi hakkında yeterli bir veriye sahip olmadığı durumlarda da algoritmasının bu kişiye hakkında veri toplamak için cazip bir ürün geliştirmesini öngördüğü belirtildi.

Google iddiaları yalanladı

Google ise, bahsi geçen videonun mevcut ya da ileriye dönük bir planı yansıtmadığı, olayın tamamen bir düşünme deneyi olduğunu belirtirken, analistler bu videoda tarif edilene benzer bir geleceğin olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

Times, şirketin aralarında kullanıcı davranışındaki potansiyel hataları tespit eden ve düzelten bir teknoloji de dahil olmak üzere yaptığı patent başvurularında benzer fikirlerin yer aldığına dikkat çekti.