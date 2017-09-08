Google Drive kapanıyor mu?

Google, bulut depolama servisi Drive'ı yakında kapatacağını duyurdu.

Güncellenme 08 Eylül 2017 16:12

Google’ın bulut depolama servisi Google Drive ömrünü doldurdu. İnternet devi Ekim ayında başlayacağı duyurularla kullanıcılarına Google Drive’ın kapanacağını haber verecek.

Kasım ayında uygulamaya destek verilmesi kesilecek. Mart ayında ise uygulama tamamen kaldırılacak. Google elbette bulut alanından çekilmiyor. Google Drive’ın yerine iki farklı uygulama gelecek. Birincisi, Drive File Stream olacak ve kurumsal kullanıcılara hitap edecek ücretli bir uygulama olacak. Diğeri ise bireysel kullanıcılara hitap edecek olan Backup and Sync uygulaması olacak.

Şirketin açıklamasına göre, iki uygulamanın da kullanım açısından Google Drive’dan farkı olmayacak. Dolayısıyla, Google Drive aslında isim değiştiriyor demek de yanlış olmaz. Ancak ücretli ve ücretsiz versiyonlar arasında bazı farklar bulunacak.