Google çalışanları Pentagon'a meydan okudu!

İHA'ların çektiği görüntüleri analiz etmesi için üretilen 'Project Maven' Google'da kriz çıkardı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 15:00

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google çalışanları katil robotların insanlığı yok edebileceği günlerin yaklaştığı gerekçesi ile Pentagon'la iş birliğine karşı ayaklandı.

Yazılım geliştirmeyecekler

Google çalışanları üst düzey mühendislerin de aralarında olduğu 3100'den fazla kişi ABD'nin İHA'larıyla yaptığı operasyonlarda kullanacakları yazılımı geliştirmeyi reddettiklerini açıkladılar.

Yapay zeka projesinde yer almak istemediler

Google CEO'su Sundar Pichai'a gönderilen mektupta; şirket çalışanları şirketin Pentagon'un İHA'larla ilgili 'Project Maven' isimli yapay zeka projesinde yer almaya son vermesini talep etti.

Ölümcül sonuçları olabilir

Project Maven'ın Google'ın değerleri ile çeliştiği öne sürülen açıklamada, Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabileceği, bunun kabul edilemez bir şey olduğu vurgulandı.

Google savaş işinde olmamalı

Çalışanlar, Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inandıklarını, Google'ın ne kendisinin ne de sözleşmeli ekiplerinin asla savaş teknolojisi inşa etmeyeceğini beyan eden bir politika oluşturması gerektiğini, bunun yayımlanması ve uygulanması gerektiğini belirttiler.

Google’a zarar verir iddiası

CEO'ya, yapay zekanın taraf tutup silah haline geleceğine dair korkuların arttığı dönemde Google'un zaten kamuoyunun güvenini korumakta zorlandığı, üstüne bu projenin Google markasına ve yetenek için rekabet etme becerisine onarılmaz hasarlar vereceği uyarısı yapıldı.

İHA’ların çektiği görüntüleri analiz edecek

'Project Maven' 2017'nin Nisan ayında kuruldu. İHA'ların çektiği görüntüleri analiz etmesi bekleniyor. Görüntülerdeki cisimleri tanımlayacak bir yapay zeka geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek. Fakat, 'İşlevler Arası Algoritma Savaş Ekibi' diye de bilinen proje, Pentagon'un büyük verinin işlenmesi ve makinelerin öğrenmesi sürecine entegrasyonunu da öngörüyor.

Çalışanların mektubu basına sızdı

Çalışanların mektubu ilk olarak New York Times gazetesine sızdı. Google konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bahsi geçen mektuba değinilen açıklamada, makinelerin öğrenme sürecinin askeri amaçlı kullanılmasının doğal olarak geçerli endişelere yol açtığını, şirketin bu önemli konuyla ilgili geniş çaplı bir tartışmayı aktif biçimde yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, 'Project Maven'da Google'un üstlendiği rolün 'saldırgan olmayan amaçlar dahilinde' olduğu savunuldu.

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapılmıştı

Google'ın üst şirketi olan Alphabet'in yönetim kurulunda yer alan Diane Greene daha önce bu proje kapsamında bir silah geliştirilmeyeceğini ve bu teknolojinin İHA uçurulmasında kullanılmayacağını söylemişti.