Google Aramalar için sürpriz gelişme

Google, uygulamaya koymaya hazırlandığı yorum güncellemesi ile forum özelliğine sahip olacak.

Güncellenme 20 Kasım 2018 21:34

Google, geçtiğimiz günlerde Haritalar uygulaması için restoran ve müşterilerinin daha iyi iletişim kurabilmeleri adına yeni bir güncelleme ile aktif hale getirmişti.

Sürpriz özellik

Bu kapsamda hizmetlerini genişletmeyi hedefleyen Google, yeni bir güncelleme daha yaptı. Kullanıcılar yeni güncelleme ile yaptıkları aramalarda çıkan tüm sonuçlara yorum yapma ihtimali bulacak. İleriki zamanlarda tüm aramalar için geçerli olacak gelişme şu anlık maç sonuçlarına dair aramalarda aktif durumda.

En iyi yorumlar öne çıkacak

Google, yorumların yayınlanması konusunda da önlemini almış durumda. Bun göre Google, bu uygulamada bir tür filtre kullanacak ve en iyi yorumların öne çıktığı bir sistem geliştirecek.

Özellik foruma benziyor

Google’ın uygulamaya koyacağı bu özellikle kullanıcılar, yaptıkları aramalardaki sonuçlarda yorumları görecek. Google, bu özelliği ile forum işine de girmiş olacak.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Google kullanıcılarının merakla beklediği bu yeni yorum özelliğinin kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.