Türk siyasetine damga vuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı...

Güncellenme 24 Mart 2018 16:10

Helikopter kazası ile Şehit olan BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak 1968'de siyasete adım atan Yazıcıoğlu, 1993'te de BBP'yi kurdu.

Veterinerlik okudu

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini burada tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu

1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak siyasete ilk adımını atan Muhsin Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. İlk başlarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapan Yazıcıoğlu, daha sonrasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi.

MHP’deki ilk görevi

Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olarak yoluna devam eden Yazıcıoğlu, 1980'de Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'de yer aldı.

80 darbesinde cezaevinde yattı

Birçok siyasetçi gibi 1980 askeri darbesinde Yazıcıoğlu da mağdur oldu. Bu dönemde cezaevine giren Yazıcıoğlu, "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılandığı dava sırasında 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı, dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.

Milletine hizmete devam etti

Vatan ve millet aşığı olan merhum Yazıcıoğlu, tüm yaşadıklarına rağmen 1987'de yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti. Daha sonra ise Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi.

BBP’yi kurdu

1991 yılında yapılan genel seçimlerde milletvekili adayı olan ve Sivas'tan milletvekili seçilen Yazıcıoğlu, 1992 yılında partisi ile ters düştü. Şehit başkan, "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldı. 1993'te ise BBP'yi kurdu.

ANAP’la Meclis’e girdi

ANAP'la 24 Aralık 1995 yapılan erken seçimlerde ittifak yapan Yazıcıoğlu, bu sayede yeniden Meclis'e girdi. 1996'da ANAP'tan istifa ederek, yeniden BBP'ye döndü.

Bağımsız milletvekili seçildi

BBP'nin seçimleri protestosu nedeni ile partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak seçildi. TBBM'ye bu kez bağımsız olarak giden Muhsin Yazıcıoğlu daha önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

Yerel seçimlerde iddilalıydı

İmkanları kısıtlı olan BBP 2009'da yapılacak yerel seçimlerde iddialıydı.

Muhsin Yazıcıoğlu seçimler öncesinde, "Hazine'den yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız" şeklinde konuşmuştu.

Elim kaza meydana geldi

Daha sonra ise miting için yolan çıkan ve Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken, Göksun ilçesi yakınlarında düştü.

İHA muhabiri de helikopterdeydi

Olayda düşen helikopterde bulunan İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i arayarak bacağının kırık olduğunu, BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın sesini duyduğunu, İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan ve pilot Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini bildirdi.

5 kişinin cansız bedeni bulundu

Olumsuz hava şartları nedeni ile geç ulaşılan bölgede yapılan arama çalışma sonrası kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu dahil 5 kişinin cansız bedeni köylüler tarafından Kes Dağı Kurudere Kanlıçukur'da bulundu.

Meclis’te de uğurlandı

Yazıcıoğlu, vefatından 6 gün sonra yani 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle donatıldı. Cenaze törenine ise basın mensupları dahil 700 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Taceddin Dergahı'na gömüldü

Vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ismi Sivas'ta ve Anadolu'nun birçok şehrinde cadde, park, okul ve vakıflara verildi.

Sivas, Yazıcıoğlu’nu bağrına bastı

Bir memleket aşığı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na hemşehrileri sahip çıktı. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Sivas artık Yazıcıoğlu'nun partisine emanetti. Seçimde sandık başına giden Sivas halkı BBP'nin adayı Doğan Ürgüp'ü belediye başkanı olarak seçti.

Üşüyorum şiiri damga vurdu

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra şair kimliği ile de tanınan Muhsin Yazıcıoğlu, Mamak Cezaevi'nde bulunduğu dönemde yazdığı "Üşüyorum" şiiri ise vefatından sonra adeta dillere pelesenk oldu.

Helikopter kazasından 48 saat sonra karlar içinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu vefatı sevenlerine "Üşüyorum" şiirini hatırlattı.

O şiirin sözleri

Şiirin sözleri ise, "...Huzur dolu içimde / Ben sonsuzluğu düşünüyorum / Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum / Durun kapanmayın pencerelerim / Güneşimi kapatmayın / Beton çok soğuk, üşüyorum..." şeklindeydi. ,

Türk siyasetine damga vurdu

Siyasi hayatı boyunca hep darbelerle ve haksızlıklarla mücadele eden BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bazı açıklamaları siyasete damga vurdu.

Her dönemde darbelere karşı olan merhum Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbesinde 7,5 yıl cezaevine mahkum edildi. Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat darbesinde "Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam" sözü ile bir döneme damga vurdu.

Çok konuşan sözler söyledi

Yazıcıoğlu’nun "Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok."Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.", "Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum." ve "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz" sözleri ile Türk siyasetine damga vuran nadir insanlardandı.

Kaza mı, suikast mi?

Beraberindeki 5 kişi ile Şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu hakkında helikopter kazasından sonra suikast iddiaları ortaya atılsa da olay tam olarak aydınlatılamadı.

Kazanın suikast mi kaza mı olduğu hala tartışma konusu olurken, helikopterin enkazına 48 saat sonra ulaşılması ve bu süre zarfında yaşananlar da bu ihtimali destekledi. Kazayla ilgili açılan yargı süreci devam ediyor.