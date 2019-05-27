Gonca Vuslateri'nin yeni sevgilisi şaşırttı!

Geçen sene eşinden boşanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, gazeteci Özgür Mumcu ile görüntülendi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 17:07

Geçen yıl ses mühendisi eşi Burak Erdoğan’dan boşanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu’yla sokakta el ele yürürken yakalandı.

Ellerini havaya kaldırarak yürüdüler

İkili, Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ettikten sonra sokakta el ele yürümeye başladı. Ellerini havaya kaldırarak şarkılar söyleyen iki aşık daha sonra Cihangir’de bir apartmana girdi.

Daha önce başka ünlülerle de aşk yaşamıştı

Gazeteci Özgür Mumcu, geçmişte Ece Temelkuran, Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları’yla beraberlik yaşamıştı.