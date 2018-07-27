Gomis'i gözden çıkaran Galatasaray o ismin peşinde!

Gomis'in yıllık ücretinde zam istemesinden sonra yeni bir oyuncu arayışına giren Galatasaray, Andre Silva'yı gözüne kestirdi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 15:08

Elindeki oyuncuları satamadığı için henüz transfer atağı yapamayan Galatasaray’da hareketli zamanlar yaşanıyor. Yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt alamadığı için kriz çıkaran Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Gomis’e rekor teklif

Fatih Terim ve kulüp yönetimi bu ücrete olumlu bakıyor. Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Şu an Gomis’in yerine gelecek isim bile belirlenmiş durumda.

Galatasaray, Andre Silva'nın peşinde

Gomis’in gidişi sonrası oluşan boşluk için Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray, Portekizli yıldızın 1 yıllığına kiralanması için görüşmeleri sürdürüyor. Terim de olaya dahil olmuş durumda.

Terim; Gattuso ve Silva ile temas halinde

Fatih Terim, eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gattuso ve Andre Silva ile sürekli temas halinde. İtalyan kulübü, maaş bütçesinde tasarrufa gitmek için genç yıldızı elden çıkarmak istiyor.