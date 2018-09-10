Gomis'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Galatasaraylı eski oyuncu Bafetimbi Gomis'in akrabası William Gomis, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Güncellenme 10 Eylül 2018 17:31

Fransız futbolu, geçen sezon Galatasaray’da top koşturan ve bu sezon ayrılan Bafetimbi Gomis'in kendisi gibi futbolcu akrabası William Gomis'in ölümüyle sarsıldı.

Kulübü de ölümü doğruladı

Genç oyuncunun bu yaz ayrıldığı ve 5 senedir formasını giydiği Saint Etienne kulübü de yaptığı açıklamayla ölümü doğruladı.

Bafetimbi Gomis'in akrabası

Öte yandan, William Gomis'in, geçen sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in akrabası olduğu belirtildi.

24 tane de kalaşnikof mermisi bulundu

La Seyne-sur-Mer bölgesinde hayatını kaybeden Gomis'in neden vurulduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 14 yaşındaki bir çocuğun da öldüğü belirtilirken, 24 tane de kalaşnikof mermisi bulunduğu bildirildi.

Kulüpten açıklama

Genç oyuncunun kardeşlerinden biri geçen hafta vurularak hayatını kaybetmişti. Saint Etienne kulübü de yaşanan şok olayla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada, oyuncularının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını, iyi bir insan ve iyi bir futbolcu olduğunu, takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından her zaman çok sevildiğini belirtildi.