Gomis, zam isteğinde kararlı

Süper Kupa'da çok kötü bir performans sergileyerek sevenlerini ve Galatasaray'ı üzen Gomis'in bir süredir takımın başını ağrıttığı ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 11:53

Süper Kupa finalinde 120 dakika boyunca iyi bir performans sergilemeyen ve eski heyecanından eser kalmayan hatta, kaçırdığı penaltı ile Galatasaray’ın yenilmesine neden olan Bafetimbi Gomis’in bir süredir takımın başını ağrıttığı öne sürüldü. Gomis’in, zam isteklerinin ret yemesine rağmen bu isteğinde sürekli ısrar ettiği öğrenildi.

"29 gol attım. Zam istiyorum"

Kulüp yönetiminin, Gomis ile geçen hafta içinde tekrar bir araya geldiği, bu görüşmede Gomis’in "29 gol attım. Zam istiyorum" talebini yinelediği ve yönetimin bu talebe ilginç bir karşılık verdiği ortaya çıktı.

"Futbolda her zaman almak vardır"

İddiaya göre Galatasaray yönetimi Gomis’e, “Senin işin bu. Seni kaleci olarak almadık! Eğer kötü bir sezon geçirseydin ücretinde indirime gidecek miydin" cevabını verdi. Bu sözler üzerine de Gomis, "Futbolda her zaman almak vardır" şeklindeki cevabı ipleri iyice gerdi.

Menajer, sözleşmeyi uzatmak istiyor

Gomis'in menajerinin de 2020'de bitecek sözleşmeyi uzatmak istemesi başka bir problem olarak duruyor. Tüm bu anlaşmazlıklar nedeni ile Galatasaray yönetiminin, Gomis'i acil koduyla İstanbul'a çağırdığı belirtildi.