Gomis rekora doymuyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gomis, kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Güncellenme 15 Şubat 2018 15:20

Galatasaray'ı zirveye taşıyan en güçlü isimlerden biri olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla kariyer rekoruna koşuyor. Saint-Etienne'de futbol hayatına başlayan ve daha sonra sırasıyla Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da top koşturan 32 yaşındaki Senegal asıllı yıldız, 20 maçta 17 gole imza attı.

4 gol sonra en skorer dönemini yaşayacak

Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer dönemini yaşayacak. Yıldız oyuncu, kariyerindeki en fazla golü Olympique Marsilya formasıyla geçen sezon 20 gol atarak gerçekleştirmişti.

130 dakikada bir gol attı

Gomis görevi boyunca lig hayatındaki en skorer dönemleri yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.

Burak Yılmaz ile kapışıyor

Fransız futbolcu Gomis, Süper Lig'deki en fazla golü ise Türk Telekom Stadı'nda attı. Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile kapışan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini Galatasaraylı taraftarların önünde kaydetti.

3 maçta 3 kez gol attı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez gol attı. Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.